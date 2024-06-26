特朗普考慮中斷軍援　逼基輔和談

圖：烏軍士兵24日在頓涅茨克前線向俄軍開火。＼美聯社 中評社北京6月26日電／據大公報報導，美國前總統特朗普的兩名關鍵顧問近日透露，他們已向特朗普提交一項推動俄烏和談的計劃，主要內容包括通過威脅中斷軍援來迫使烏克蘭坐上談判桌。特朗普對該計劃作出了“積極的回應”。特朗普和美國現總統拜登將於27日舉行首場總統選舉辯論，特朗普日前聲稱，若他在大選中獲勝，將在就職典禮前結束俄烏衝突。民調顯示，美國民眾尤其是共和黨支持者對援助烏克蘭的熱情持續走低，特朗普的表態有助其拉票。



【大公報訊】據路透社25日報導，特朗普團隊中的國家安全顧問之一凱洛格接受採訪時透露，如果特朗普今年11月贏得大選，讓俄羅斯和烏克蘭迅速開始和談是至關重要的。凱洛格和另一名顧問弗萊茨共同起草了一項計劃，並將其提交給特朗普。凱洛格說：“我們將告訴烏克蘭人，‘你們必須坐上談判桌，否則來自美國的支持將會中斷。’同時我們會告訴（俄總統）普京，‘你必須坐上談判桌，否則我們將向烏克蘭提供他們所需的任何東西，以便在戰場上殺死你。’”



弗萊茨說，特朗普對這項計劃作出了“積極的回應”。他補充說：“我並不是說他已經同意這項計劃或贊同其中的每一個字，但我們對自己得到的反饋很滿意。”特朗普的發言人表示，衹有特朗普本人或其競選團隊授權成員發布的聲明才應被視為官方聲明。



克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，未來特朗普政府提出的任何和平計劃都必須反映現實，並重申普京對談判持開放態度。



美民眾援烏熱情大減



路透社表示，這項計劃若執行，將標誌著美國對俄烏衝突的立場發生重大轉變。特朗普此前曾多次宣稱自己可以迅速解決俄烏衝突，但從未提供具體細節。凱洛格和弗萊茨描述的戰略是特朗普團隊迄今為止最詳細的計劃。這項計劃提出，俄烏談判期間將根據當前戰線停火。弗萊茨說，烏克蘭不必正式向俄羅斯割讓領土，但烏方短期內也不太可能恢復對所有被占土地的實際控制。凱洛格和弗萊茨還打算向俄羅斯承諾進一步推遲烏克蘭加入北約的進程，作為勸說俄方參加談判的籌碼。

