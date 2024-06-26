﻿美國東部高溫　中西部洪災

圖：艾奧瓦州22日出現洪水，大片房屋被淹沒。＼路透社 中評社北京6月26日電／據大公報報導，美國多地遭遇高溫天氣，至少1億人身處高溫警告之中。與此同時，美國中西部部分地區洪水氾濫，南達科他州數千居民23日收到撤離命令。



根據美國國家氣象局發布的消息，近日美國中西部、東北部和東海岸多地出現破紀錄或接近歷史紀錄的高溫。巴爾的摩22日創下38.33℃的高溫紀錄；首都華盛頓21日進入高溫緊急狀態。美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據顯示，與高溫有關的疾病急診人數大幅增加。新英格蘭地區高溫疾病急診就診人次從17日的每10萬人57人次驟增至20日的每10萬人833人次；俄亥俄州辛辛那提市消防局接到的高溫疾病求助電話數量上周猛增12%。



在強風、低濕度與高溫的共同作用下，加州超過30處山火正在燃燒。新墨西哥州遭遇山火和洪水夾擊，南部山區兩處大火燒毀1400棟建築，最大城市阿爾伯克基附近卻降下暴雨，令一座村鎮淪為澤國。在南達科他州、艾奧瓦州和明尼蘇達州交匯的中西部，多地面臨洪水氾濫的風險。南達科他州東南部出現嚴重洪水，州長諾姆宣布當地進入緊急狀態。該州達科他沙丘社區的官員23日向大約4000名居民發布志願撤離的命令，並警告說，如果情況進一步惡化，將迅速發布強制撤離命令。