中評社北京6月26日電／網評：賴清德扭曲“黃埔精神”引眾怒



來源：大公報 作者：朱穗怡



台陸軍軍官學校日前舉辦黃埔軍校創校100周年校慶活動，民進黨當局領導人賴清德在出席儀式致辭時竟然再度拋出“兩岸互不隸屬”的“台獨”謬論。這真是莫大的諷刺。不知賴清德在大放厥詞時，其背脊骨是否會發涼？



振興中華民族、實現國家統一，是黃埔軍校的建校初衷。在黃埔軍校建校100周年之際，推動祖國完全統一，是全體“黃埔人”義不容辭的責任，而賴清德卻公然散布分裂國家的“台獨”論調，此厚顔無恥之徒怎能不引起眾怒？正如島內輿論批評賴清德“台獨魂”上身，宣揚“兩國論”，嚴重扭曲黃埔精神，還用尖銳、激化、對立的競選語言撕裂社會、製造矛盾，進一步惡化兩岸關係，把台灣推向戰爭的邊緣。



1911年，孫中山先生領導和影響下的辛亥革命取得成功，推翻了清王朝的統治，結束了統治中國幾千年的君主專制制度。但看似推翻了封建帝制、建立了共和國的中國，卻在北洋軍閥的統治下，再次陷入軍閥分裂割據的混亂之中，硝煙四起，民不聊生。孫中山先生繼續號召武力討袁，倡導護法運動，但不幸均以失敗告終。接連的失敗，使中山先生意識到革命屢屢失敗的根本原因，正是在於未能建立起一支真正的革命武裝力量，依靠軍閥的力量終究是靠不住的。為了民族獨立、國家統一，孫中山先生決心以俄為師，籌建一所陸軍軍官學校，廣納有志青年並培養他們，以期使之成為真正的革命軍隊的骨幹。在蘇聯和中國共產黨的幫助下，黃埔軍校於1924年6月在廣州得以創建。