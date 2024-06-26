中評社北京6月26日電／網評：歐洲議會選舉會影響中歐關係？



來源：大公報 作者：宋魯鄭



極右政治勢力在歐洲議會選舉強勢崛起和引發的系列政治動蕩震撼了全球政壇。在中美戰略博弈、俄烏衝突持續、中東戰爭再起的背景下，各方無不關注全球重要力量歐盟的未來走向以及對自身的影響。



從中國的角度，歐盟的政治變化對中歐關係確有兩個正面影響，但並不能根本上改變雙方關係。



一是歐洲的極右政黨基本外交立場是親俄不反中，在歐洲各大政黨中，極右是少數公開不贊成歐美對華外交的。比如法國國民聯盟領導人勒龐就批評歐盟的對華政策過於緊密地將歐洲與美國聯繫在一起。歐洲議會的國民聯盟議員也譴責美國眾議院前議長南希.佩洛西2022年竄訪台灣，認為這是一種挑釁。德國選項黨也有議員支持“一帶一路”。不僅如此，極右政黨對人權和價值觀也沒有興趣，未來中歐在這一領域的衝突會減少。總的來說，極右沒有傳統政黨的價值觀包袱，更易從客觀利益角度務實地看問題。



二是極右政黨崛起不僅使歐盟的道德高地受到威脅，也迫使歐盟和各國政府把更多精力和資源放到內政上來。這包括積極回應選民的訴求，從政治上應對極右政黨的挑戰。歐洲議會選舉結果一公布，荷蘭首相辭職、法國解散國會都是政治應對之策。法國總統馬克龍在隨後舉行的記者招待會上，不僅承認自己的執政失誤，還在多個民生領域進行許諾。總的來說，在相當長一段時間，極右都將是歐盟主要的挑戰。由於歐盟道義基礎和精力都受到打擊，從而對中國的壓力會減少。



但整體而言，選舉結果對中歐關係沒有重大影響。這主要有三大原因：



一是三大傳統政黨在歐洲議會仍然是過半多數，極右翼政黨並不能左右歐洲議會。特別是對華強硬的馮德萊恩所在的歐洲人民黨團仍然是歐洲議會最大議會黨團。其他對華不友好的議員也多數連任，包括被中國制裁的法國議員格克斯曼、歐洲議會友台小組主席蓋勒。

