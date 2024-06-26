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柏林愛樂樂團訪滬開啟文化交流
http://www.CRNTT.com
2024-06-26 10:33:46
6月25日，柏林愛樂樂團的樂手在嘗試吹奏中國竹笛。
中評社北京6月26日電／據新華社報導，當日，柏林愛樂樂團來到上海博物館東館，近距離欣賞中國藝術，並與中國藝術家交流。作為今年中國上海國際藝術節特別項目，柏林愛樂樂團將在為期一周的時間裡上演4場交響音樂會和7場室內樂演出，並參加一系列藝術教育活動。
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