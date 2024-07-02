中評智庫：束沐論融合發展觀 實踐中升華

中評智庫研究員、研究部主任束沐（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港7月2日電（中評社報導組）中評社編輯委員、中評智庫研究員束沐日前參加以“以哲學思維論時代變局”為主題的第十五屆中評智庫青年論壇，他結合進入中評近九年來的學習與工作歷程，分享了“融合發展”對他個人的深刻影響。他表示，“融合發展”不單是政策研究、理論研究，而是一種思維方式、也是一種生活方式，並逐漸內化為個人思想認識體系，進而形成了一套具有廣義而深邃內涵的“融合發展觀”。



束沐首先表示，青年論壇是中評培養青年智庫學者和專家型記者的獨特人才培養模式，他向提議設立中評青年論壇、悉心關懷中評青年成長的郭偉峰社長，表示最崇高的敬意。他說，這次論壇的主題“說簡單很簡單，說難卻很難”。前者是因為，各位今天發言主題並非特定學術或政策問題，不需要額外“做功課”，後者則是因為，正所謂“破山中賊易，破心中賊難”，以自己為“研究對象”反而是難度最大的。



“融合發展”的廣義意涵



束沐認為，融合發展，這個我們常常運用在兩岸關係、一國兩制、大灣區發展的政策概念，事實上具有相當廣義而深邃的思想內涵。顧名思義，“融合”與“發展”兩者之間存在密不可分的有機辯證聯繫，進而形成了獨一無二的涵義：首先，“融合”是指不同性質事物之間“合而為一”的過程，是從“不同”到“同”的過程，但這裡面有一個關鍵點在於，融合後的產物既可以是“二為一”，也可以是“二為三”，區別在於融合前事物的原有性質是否得到保留，這也是融合的深邃之處；其次，發展是指事物不斷進步、優化的過程，發展的方向是向前的而不是向後的、是進步的而不是倒退的，故“融合發展”與“融合”最大區別在於，“融合”包括了征服和同化、也可能會付出高昂代價，但融合發展是參與融合的不同性質事物共同向前發展進步的過程。

