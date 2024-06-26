英偉達泡沫瀕爆破　勢拖累美股

英偉達股價今年狂升1.4倍，令美股泡沫越吹越大。（大公報） 中評社香港6月26日電／大公報報導，早前登上全球市值最高寶座的美國半導體股英偉達，近日股價插水，市場憂心人工智能（AI）芯片競爭加劇與供需出現變化，英偉達一家獨大局面將逆轉，加上創辦人黃仁勳連日減持股份，影響投資者信心，有可能引發美股泡沫爆破。



今年美國標普500指數及納斯達克指數創新高，與英偉達股價不斷破頂有關，市場對AI芯片前景有無限憧憬，資金一窩蜂湧入，令英偉達股價年內暴漲1.4倍，市值曾高見3.34萬億美元，超越微軟、蘋果，位居全球第一。不過，現水平英偉達估值確實高昂，市盈率高達73倍，高出標普指數平均市盈率一倍以上，可是投資者仍無視風險，入市瘋炒，一如2000年掀起的互聯網投資狂潮。



競爭者增 打破一家獨大



英偉達急跌，從歷史高位回落逾16%，市值蒸發4300億美元，最新市值降至2.91萬億美元。其實，英偉達股價狂升神話，背後是全球興起人工智能熱潮，來自包括OpenAI的GPT大模型，持續對訓練大模型的AI芯片及圖形處理器（GPU）有強大需求。由於英偉達搶先投入研發先進AI芯片，具有市場優勢。據估計，目前英偉達占據全球AI芯片約八成以上市場份額，毛利率接近80%。但同時，競爭對手不斷增加，包括英特爾、超微公司、亞馬遜、微軟及谷歌等大企業，而聚焦AI芯片研發的初創企業Cerebras已申請上市融資，準備大展拳腳，AI芯片市場競爭勢加劇，英偉達一家獨大的局面隨時有變。



同時，AI芯片市場供需存變數，市場估計目前英偉達旗艦芯片售價高達3萬美元，甚至更高，大模型企業在芯片支出負擔沉重，對替代產品的需求很大，未必繼續追求使用最先進芯片，不利英偉達的增長故事。事實上，一些性能較弱、價格相對便宜的芯片，也能做到不俗的功能。例如華為沒有先進的極紫外（EUV）光刻機，也能做出具備5G功能的手機芯片，並由中芯國際代工，而英偉達也將華為列為最大競爭對手。



高管屢減持 股價恐已見頂



此外，為保持市場份額及競爭優勢，英偉達AI芯片研發開支持續增加，市場估計英偉達在芯片研發支出超逾500億美元，但AI大模型生成式內容帶來銷售額衹有30億美元。換言之，人工智能行業投資與收入不成比例，特別是美歐政經環境不明朗，無可避免影響大模型企業投資意欲，當前市場對AI芯片強大需求恐怕難以持續。更重要的是，人工智能騙案有增加趨勢，安全性受到關注，不可能繼續無王管，全球各地醞釀對人工智能行業監管是一個重要不確定因素，隨時拖慢整個行業發展。



成也英偉達，敗也英偉達。近期包括創辦人黃仁勳在內等高管不斷減持股份，合共77萬股，涉及金額逾7億美元，這是股價見頂的重要信號，預示英偉達狂升而催生的AI泡沫瀕臨爆破，美股將大難臨頭。