國台辦答中評：美地獄景觀戰略不惜毀滅台灣

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月26日電（記者 李子寧）國台辦6月26日上午舉行例行新聞發佈會，發言人朱鳳蓮就美方涉台言論回答中評社記者提問，她表示，美方一些反華勢力此前炒作“毀滅台灣計劃”，現在又鼓噪將台海變成“地獄”，傳遞出十分危險的信號，充分暴露了美方為維護其自身利益不惜毀滅台灣的真實意圖，美國在哪里拱火，哪里的民眾就要遭殃。



中評社記者問道，《華盛頓郵報》日前披露，新任美國印太總部司令帕帕羅受訪時稱，一旦中國大陸進攻台灣，美方將實施“地獄景觀”戰略，大規模部署無人裝備將台海變成“無人地獄”。對此有何評論？



朱鳳蓮對此表示，台灣問題是中國內政，不容任何外來幹涉。美方一些反華勢力此前炒作“毀滅台灣計劃”，現在又鼓噪將台海變成“地獄”，傳遞出十分危險的信號，充分暴露了美方為維護其自身利益不惜毀滅台灣的真實意圖。美國在哪里拱火，哪里的民眾就要遭殃。我們堅決反對任何外部勢力介入台灣問題。敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號，停止插手台灣問題，停止在台海拱火攪局。



朱鳳蓮亦表示，民進黨當局為政治私利，甘當外部勢力“以台制華”的棋子，正在把台灣帶向危險境地。企圖“倚美謀獨”、“以武謀獨”是死路一條，只會讓台灣兵凶戰危，給台灣民眾帶來深重災禍。



（後援記者：段曉魯）