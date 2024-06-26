朱鳳蓮介紹第十六屆海峽論壇四大成果

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月26日電（記者 李子寧）國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，第十六屆海峽論壇大會於6月15日在福建廈門成功舉辦，已舉辦35場系列活動，後續還將舉辦15場活動，取得豐碩成果。



有記者問，日前舉行的第十六屆海峽論壇備受兩岸民眾關注，請您介紹一下本次海峽論壇取得了哪些成果？



朱鳳蓮表示，第十六屆海峽論壇大會於6月15日在福建廈門成功舉辦，已舉辦35場系列活動，後續還將舉辦15場活動，取得豐碩成果。



一是中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席大會並致辭，並與50位近年來獲得大陸工青婦等系統榮譽的台胞代表座談。這充分體現黨中央對積極參與兩岸融合發展台胞的關心關愛與褒揚鼓勵。



二是廣大台灣同胞踴躍參加論壇，展現兩岸一家親。7000多名台灣同胞跨海而來，掀起兩岸民間交流熱潮。首次參加論壇的台胞新面孔超過一半，“首來族”和台青占比再創新高。這充分表明民進黨當局阻撓限制兩岸交流不得人心，充分彰顯要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會的主流民意。論壇期間，一批台胞集中講述在大陸發展事業的先進事跡，以個體的生動實踐詮釋兩岸融合發展。



三是把貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》貫穿論壇活動全過程。論壇期間，教育部、全國婦聯共出台31條措施在促進閩台教育交流、婦女合作等領域支持兩岸融合發展示範區建設；推動簽署《海峽兩岸中小企業共同參與福建建設兩岸融合發展示範區備忘錄》；福建省面向台灣青年提供1600多個實習就業崗位，設立五通碼頭金門鄉親服務站，廈門與金門在養老服務、青年就業創業等領域簽約多個合作項目。有1017萬兩岸民眾參與了廈金大橋“雲端”建設者網絡接力活動，充分表達共建廈金“同城生活圈”的共同期盼。



四是聚焦發展新質生產力，服務台胞台企參與中國式現代化進程。舉辦兩岸大健康產業合作發展論壇、商會發展論壇、農業農村融合發展論壇、金融論壇等活動，鼓勵台灣同胞分享中國式現代化發展機遇；推進“台胞台企登陸第一數據港”“海絲征信鏈”建設，挖掘數字賦能潛力，架起兩岸企業數據互通橋梁。



（後援記者：段曉魯）