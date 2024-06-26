國台辦：依法懲治“台獨”分子合情合理合法

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月26日電（記者 李子寧）國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來幹涉，我們依法懲治“台獨”頑固分子，就是為了制止“台獨”分裂行徑、維護台海和平穩定。



有記者提問：大陸日前出台《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，美國國務院發言人米勒在例行發布會上就此稱，“美方強烈譴責中方破壞穩定、升高情勢的言行”“威脅及法律戰無法和平解決兩岸分歧”“敦促中方與台灣進行有意義對話”。民進黨當局表達歡迎及感謝。請問發言人對此有何評論？



朱鳳蓮表示，運用刑事司法手段懲處分裂國家犯罪分子、維護國家核心利益，是世界各國通行做法。台灣是中國的一部分，國家依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，合情合理合法。衹有依法嚴懲“台獨”分裂犯罪，才能真正維護台海和平穩定、切實保障台灣同胞利益福祉。



朱鳳蓮亦表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來幹涉。我們依法懲治“台獨”頑固分子，就是為了制止“台獨”分裂行徑、維護台海和平穩定。美國口口聲聲說希望維護台海和平穩定、不支持“台獨”，那有什麼理由、有什麼權利對我們維護台海和平穩定的正義之舉說三道四？美國如果真心想維護台海和平穩定，就應以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守不支持“台獨”的承諾，停止幹涉中國內政。



“正告民進黨當局，搞分裂對抗沒有出路，妄想‘倚美謀獨’注定失敗”，朱鳳蓮說。



（後援記者：段曉魯）