國台辦：“互不隸屬”是典型的“台獨”謬論

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月26日電（記者 李子寧）國台辦6月26日上午舉行例行新聞發佈會，發言人朱鳳蓮主持本次新聞發佈會，她就近日賴清德受訪的言論內容作出回應。以下是全文內容：



中央廣播電視總台央視《海峽兩岸》記者：賴清德日前接受美國《時代》雜誌專訪時稱，關於兩岸是“互不隸屬的兩個國家”是依據事實，蔡英文、馬英九都曾提過“互不隸屬”相關立場，對此有何評論？



朱鳳蓮：大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，這一事實不容改變也不可能改變。賴清德所謂“互不隸屬”論調是典型的“台獨”謬論，既沒有歷史法理依據，也不是事實，充分暴露其“台獨”禍心。賴清德及民進黨當局繼續頑固堅持“台獨”立場，挑釁一個中國原則，只會嚴重破壞台海和平穩定，只會給台灣同胞帶來深重災難。



人民日報記者：賴清德日前接受美國《時代》雜誌專訪時稱，“要與中國尊嚴與對等交往”“中國應拿出誠意跟台灣民選合法政府”交流合作；兩岸每個議題都應互利互惠；交流合作時應有促進兩岸人民福祉、未來邁向和平共榮的共同信念。對此有何評論？



朱鳳蓮：我們一貫支持和推動兩岸在體現一個中國原則的“九二共識”政治基礎上開展對話協商，積極推動兩岸交流合作。民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場、拒不承認“九二共識”，是阻礙兩岸對話交往的根本原因。賴清德嘴上說“促進兩岸人民福祉”、“未來邁向和平共榮”，實則一再販賣“兩國論”，煽動兩岸對立對抗，加緊推動“倚外謀獨”、“以武謀獨”，如任其發展必將給台灣同胞帶來深重災禍。



廣大台灣同胞要認清民進黨當局頑固堅持“台獨”路線的極端危害性、破壞性，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係重回和平發展正軌，衹有這樣才能真正維護台海和平穩定和自身安全福祉。



（後援記者：段曉魯）