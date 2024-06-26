朱鳳蓮介紹兩岸融合發展示範區建設專題會

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月26日電（記者 李子寧）國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，兩岸融合發展示範區建設專題推進會總結了《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》發布以來的工作成果，交流了工作經驗，會議明確了五個方面重點。



有記者提問：兩岸融合發展示範區建設專題推進會14日在福建廈門召開。本次會議對推進兩岸融合發展有哪些重要作用？



朱鳳蓮表示，6月14日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在福建廈門主持召開兩岸融合發展示範區建設專題推進會。中央台辦、國家發展改革委等50家中央和國家機關有關部門及福建省有關負責同志出席會議。



朱鳳蓮指出，本次會議總結了《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》發布以來的工作成果，交流了工作經驗。會議明確了五個方面重點。



一是要推動兩岸融合發展在理念思路上不斷深化、在政策制度上不斷完善、在實踐探索上不斷突破。



二是要促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，讓台灣同胞分享中國式現代化發展機遇、共享祖國大陸發展進步成果。



三是要堅持把高質量發展要求貫穿兩岸融合發展全過程，深化兩岸經濟融合，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，完善增進台灣同胞福祉的政策制度，擴大兩岸民眾的受益面和獲得感。



四是要拓寬兩岸交流合作領域和渠道，為台灣同胞特別是台灣青年來大陸學習生活、就業創業等提供更多便利，推動在交流交往交融中鑄牢中華民族共同體意識、守護中華民族共同家園。



五是要探索和創新兩岸融合發展新路的經驗作法，研究解決政策實施中的難點堵點問題，強化融合發展工作統籌和責任落實。



朱鳳蓮表示，下一步，中央台辦、國家發展改革委將會同中央和國家機關有關部門、福建省有關方面，貫徹落實會議精神，持續出台助力兩岸融合發展示範區建設的政策措施，推動兩岸融合發展示範區建設取得新進展、展現新成效。



（後援記者：段曉魯）