國台辦：民進黨當局是兩岸經濟合作的破坏者

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月26日電（記者 李子寧）國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，民進黨當局阻撓限制台商對大陸投資，推動兩岸經貿“脫鈎斷鏈”，充分說明民進黨當局是兩岸經濟合作的阻撓者和破壞者，違背島內主流民意，損害台灣企業和民眾利益福祉。



有記者問：據島內有關經濟數據顯示，今年1至5月台灣對外投資金額較去年同期增長60.8%，但對大陸投資金額下降約15.7%，且占台整體對外投資比重降至8.7%。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，民進黨當局阻撓限制台商對大陸投資，推動兩岸經貿“脫鈎斷鏈”，充分說明民進黨當局是兩岸經濟合作的阻撓者和破壞者，違背島內主流民意，損害台灣企業和民眾利益福祉。



朱鳳蓮亦表示，需要指出的是，廣大台商台胞是兩岸經濟合作的參與者和受益者，對大陸營商環境和兩岸經貿合作光明前景最有發言權。今年1至5月兩岸貿易額達1092.3億美元，同比增長8.2%；台商投資大陸合同金額繼續保持穩定增長，增資擴產和獲利轉投資趨勢明顯。大陸依然是台商投資興業、發展生活的首選。未來隨著加快構建新發展格局、穩步推動高質量發展、培育壯大新質生產力，大陸經濟將持續展現巨大的活力潛力與光明前景，完全能夠為推進兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展提供更強勁動力，開辟更廣闊的空間。



（後援記者：段曉魯）