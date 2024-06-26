朱鳳蓮：互聯網有記憶 不支持亂扣帽子

（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月26日電（記者 李子寧）國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，很多台灣的自媒體人士已經或正在通過視頻記錄和分享他們在大陸的所見所聞，增進兩岸同胞相互瞭解，消融彼此隔閡誤解，這是兩岸民眾都非常樂見的事，也是一件好事。



有記者問，島內網紅“波特王”聲稱，從7月下旬開始，將會有越來越多台灣網紅前往大陸旅遊拍片，招待主辦單位是海峽兩岸青年協會，邀約名義是參加兩岸青年文化月，這是大陸“砸錢對台灣文化統戰”。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，大家可能注意到，近期在優兔、小紅書等社交平台上，外國博主通過144小時免簽政策到大陸旅遊體驗的視頻非常火爆，總播放量已超過10億次。事實上，台灣同胞到大陸來更為方便，可以隨時來一場“說走就走”的旅行。



朱鳳蓮亦表示，台灣同胞只要持台胞證就可以免簽注過來，用台灣的手機號、銀行卡可以綁定支付寶或微信等應用軟件進行快捷的移動支付，搭乘高鐵可以直達95%的50萬人口以上城市，欣賞大陸壯美的自然風光、感受悠久的歷史文化、品嘗可口的特色美食、體驗蓬勃的經濟科技、享受進步的社會生活。很多台灣的自媒體人士已經或正在通過視頻記錄和分享他們在大陸的所見所聞，增進兩岸同胞相互瞭解，消融彼此隔閡誤解，這是兩岸民眾都非常樂見的事，也是一件好事。



朱鳳蓮指出，互聯網是有記憶的，你提到的這位網紅也曾經多次來大陸交流旅游。只要他願意來大陸傳遞正能量，我們歡迎他再來。但如果亂扣帽子、恐嚇同行，相信兩岸民衆都不會支持。



（後援記者：段曉魯）