香港整體出口及進口貨值按年變幅（大公報） 中評社香港6月26日電／大公報報導，受惠海外市場向好，今年5月份香港出口值同比升14.8%，符合預期，且連升3個月，首5個月出口則升12.5%；至於上月進口值，則錄得9.6%的增長。商會人士指出，環球經濟穩定發展，特別是中美經濟﻿復甦符合預期，且去庫存活動漸近尾聲，料下半年出口可望審慎樂觀。然而，市場普遍擔心美國大選前，針對中國的貿易限制將增加，加上俄烏及巴以衝突遲遲未見轉機，成為出口界一大隱憂。



香港中華出入口商會副秘書長李志峰表示，現時整體外圍市場偏向樂觀，包括東南亞市場經過疫情以後，已經開始有明顯﻿復甦，只要沒有新的戰爭及國際政治格局穩定，相信整體的經濟及出口市道都會向好發展。香港表廠商會名譽會長劉健華則認為，香港出口持續上升，尤其對東南亞出口升幅更為明顯，反映各地市道正在向好，料下半年香港出口應該可以持續穩定增長。



港商冀開拓內地電商業務



另有商會人士指出，今年美國將舉行大選，料選舉前夕將處處針對中國貿易設限，估計未來中國出口到美國的成本將上升。幸好，自中美貿易戰以來，很多港商已在中國以外設生產基地，相信有助分散風險。此外，今年以來，內地經濟表現平穩向上，許多港商均努力打進內銷市場，特別是網上零售額近14萬億元人民幣，希望商務及經濟發展局成立“電子商貿發展專責小組”，以支援中小企業發展內地電商業務，包括解決申請牌照困難等問題。



另外，今年8月貿易發展局將在內地電商平台舉行“香港好物節”，亦會匯聚港商在內地網店於整個8月進行“優惠月”，並會於8月下旬安排進行直播帶貨。該商會人士對好物節期望甚高，希望日後有更多類似活動，助港商拓內銷市場及尋找合適經銷商。



出口至亞洲貨值增18.7%



特區政府發言人表示，上月香港商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往中國內地及美國的出口進一步顯著上升，輸往歐盟的出口轉升。展望未來，若外部需求維持向好，香港的出口表現應會保持正面，儘管地緣政治緊張局勢會繼續帶來不確定性，特區政府會密切留意情況。



繼今年4月份錄得11.9%的按年升幅後，上月商品整體出口貨值為3759億元，同比升14.8%。今年首5個月的商品整體出口貨值較去年同期上升12.5%。按地區分析，上月與去年同期比，輸往亞洲的整體出口貨值上升18.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞升50.2%、越南升31.5%、中國內地升23.6%、泰國升23.4%和菲律賓升18.9%。另一方面，輸往印度的整體出口貨值則錄得跌幅（跌16.1%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國升26.6%。