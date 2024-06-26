中國經濟超預期復甦　港股後市向好

中國經濟表現優於預期，是港股上揚最大驅動力，恒指升勢有望延續。（大公報） 中評社香港6月26日電／大公報報導，恒指今年以來極速反彈，從1月22日的14794點低位，一路上衝至5月20日的19706點年內新高，狂升4911點或33.2%。截至昨日，恒指穩守萬八點以上。國泰君安國際首席經濟學家周浩、澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆均認為，中國經濟表現優於預期，是港股上揚最大驅動力，而宏觀政策端的靠前發力，進一步刺激港股樂觀情緒，港股已進入技術上的牛市，從技術角度看，在經過一段時間整固後，港股升勢有望延續。



港股走勢主要受到三大基本面因素影響。周浩表示，從利率角度看，聯繫匯率制度下，港元與美元掛鈎，美元利率走勢對港股市場有較直接影響。今年2、3月美聯儲局減息預期大增，美國金融市場流動性隨之改善，港股跟隨美股上揚。



周浩表示，進入4月後，聯儲局減息預期降低，美股回調，港股卻延續升勢，表明港股的升勢受其他因素驅動。在美元利率上升過程中，港元利率未完全跟上，一定程度削弱了美元加息對港股上漲的約束。他指出，地緣政治因素也對港股走勢帶來影響，近期中東地緣政治不穩，對港股影響輕微，反而中美關係因素影響更大些。總體看，中國經濟基本面是影響港股走勢的最重要因素。



北水加倉高股息資產



楊宇霆贊同上述觀點。港股今年開始的升勢經歷三個階段：一是得益於中國經濟的超預期表現，港股市場從4月16日開始有所反映。二是4月26日，日圓兌美元從155貶值到160，日經指數從3月22日的41087點高位回落，同期美股回調，國際機構意識到港股存在超賣，於是加倉港股。三是今年“五一”假期前，港股開始加速上攻。



楊宇霆強調，中國經濟穩健，是港股上漲的最重要因素。港股升勢始於南向資金的加倉，在岸資產收益率下行環境中，南向資金有更強的持有高股息資產的願意。另一方面，政策上的一系列惠港舉措，也提高了港股的吸引力。



“從技術面看，今年2月、3月港股已出現技術性底部。”周浩認為，港股經過早前整固後，有望延續漲勢，至於後市，更重要的是找到一個市場可以接受的估值中樞，港股才能在有利環境中取得中長期的穩定。



周浩和楊宇霆均認為，港股已進入技術性牛市，基本面和技術面均支持港股升勢。港股的上揚，令市場信心不斷增強，引發新一波回購潮。Wind數據顯示，截至6月初，年內合計有168家港股上市公司實施回購，涉及899.27億元，分別較去年同期增加65家和增長171%。



超長期國債落地提振信心



周浩、楊宇霆說，中國經濟開局良好，中央在布局二季度經濟工作時，要求堅持乘勢而上，避免前緊後鬆，靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，預計超長期國債和以舊換新等政策的落地將進一步激勵市場做多情緒。



房地產政策方面，周浩、楊宇霆認為，當前房地產政策將轉向“存量房產的解決”，在收儲政策落地，一些大城市住房限購措施密集解除背景下，港股和A股的房地產板塊將出現大漲。



投資策略方面，周浩、楊宇霆指出，恒指有較為清晰的防守與進攻組合。具體而言，高股息可作為“盾”，電信、媒體和科技行業（TMT）、內房板塊可視為“矛”，不同風險偏好的投資者，均能找到各自舒適的頭寸與方向。考慮到全球疫情以來，對資本市場預測的難度開始上升，國際地緣政治風險、人工智能（AI）技術浪潮等新的宏觀變量，將繼續影響包括港股在內的全球資本市場走勢。