富權：民進黨自斷民眾黨“起義來歸”之路

中評社香港6月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：民進黨自斷民眾黨“起義來歸”之路。以下為文章內容。



曾經在民進黨“完全執政”的那八年中，依仗著民進黨在“立法院”佔有多數議席優勢，因而在各項議事程序中“要風得風，要雨得雨”，所向披靡的民進黨黨團總召柯建銘，卻是在“二零二四”大選後，不但賴清德是“少數總統”，而且民進黨在“立法院”的議席也銳減，只得五十一席，國民黨雖然只是多一席（五十二席），但有兩席無黨籍“立委”加盟，再加上民眾黨黨團的八席“立委”在一些重要議題上，與國民黨聯手合作，因而使得在野黨一方擁有六十二席，在表決時就“碾壓”民進黨，讓曾經“吃香喝辣”的柯建銘“冇曬符”，因而曾經多次喊話，籲求民眾黨有六席“立委”“起義來歸”，最近的一次是在“立法院”對“行政院”提交的“覆議案”進行表決前，柯建銘再次向民眾黨“立委”喊話，祈求有六席“立委”“起義來歸”。



民眾黨有八席“立委”，為何柯建銘只是祈求民眾黨有六席“立委”“起義來歸”，而不是整體八席，也不是六席以下的某個數席？這可能是從兩個方面考慮。其一是只要民眾黨有六席“立委”在表決中支持民進黨，加上民進黨的五十一席，就是五十七席，剛好是“立法院”全體“立委”（一百二十三席）的過半，民進黨就從劣勢反過來成為優勢，即使是在野陣營“滿額動員”，也是只得五十六票，比民進黨少了“關鍵一票”。



其二是柯建銘也深知要求民眾黨的八席“立委”都全部“起義來歸”，並不現實。因為至少是民眾黨黨團總召黃國昌，就將不會與民進黨同穿一條“褲子”。但也確實是有多名民眾黨“立委”與民進黨當局有著千絲萬縷的關係。比如，被形容為“小英女孩”，而且還要為其兄長黃曙光疑似所涉弊案“保駕護航”的民眾黨團副總召黃姍姍，就是賴清德能夠當選的“關鍵人物”，正因為她玩盡手段破壞“藍白合”，才讓擁有六成民意的“下架民進黨”訴求落了空。又如，民眾黨“立委”陳昭姿是“獨派”人物，曾經長期參與“台獨”活動，並曾任“台獨”團體“台灣北社”社長及“一邊一國行動黨”發言人、陳水扁民間醫療小組的召集人。還有其他幾名民眾黨“立委”，其實本來就是民進黨員，或是曾經長期參與民進黨的活動，只不過是因為未能獲得民進黨提名為候選人等因素，在民眾黨成立後，甚至就是在這次“二零二四”大選前，而“跳槽”到民眾黨，而獲得民眾黨主席柯文哲提名為“不分區立委”候選人。

