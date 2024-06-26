特區政府積極作為，為維港海濱換上新裝，充滿新朝氣。（大公報） 中評社香港6月26日電／﻿大公報報導，維港兩岸近年成為文娛康樂的好去處，維港海濱滿載市民與遊客的歡笑聲。參與推動海濱發展20年的海濱事務委員會主席吳永順，總結出“先駁通、再優化”的經驗，而政府通過這一模式，加快了海濱發展的進程，得到民眾支持。



吳永順表示，政府要尊重公眾意見，但“項目一日不落地，討論無休止”，最重要是讓大眾盡快享用到海濱。近日政府建議修訂《保護海港條例》，方便進行優化海濱的工程，吳永順認為修例可以“擰鬆緊箍咒”，有助海濱改善環境。



維港兩岸全長73公里的海濱，預計今年底駁通29公里，目標在2028年駁通34公里。卑路乍灣海濱、中環與灣仔海濱、觀塘海濱等，成為市民熱門的﻿休閑去處，炮台山的東海岸公園，日間是上班族、街坊到來消閒聊天，晚上是“板仔”帶滑板來苦練技術，日出日落，都能聽到歡聲笑語。“對我來講，最開心是聽到龜苓膏檔的收銀姐姐同我講，平日工作壓力大，到海濱走一走，真的能夠解壓。”吳永順說：“他們（市民）和行內人士不同，沒必要互相講客套話，我相信她是真的喜歡現在的海濱，他們（市民）的讚賞，是肯定了現在海濱好‘正’。”



項目落地 讓大眾給予意見



從2004年參與政府成立的“共建維港委員會”成為委員，到其後獲委任為海濱事務委員會委員，六年前開始擔任海濱事務委員會主席，20年間，吳永順見證海濱發展模式的變化，出任主席後，把“先駁通、再優化”的理念帶入工作。他表示，“在我參與維港發展的前14年，一旦要做與公眾相關的大型規劃，政府都會進行大量的反復討論和研究，一個項目動輒花上數年。我們就覺得‘不如落地了，再慢慢說’，因為光是想像，問題只會越來越多，做了才知道。”



卑路乍灣公園、灣仔水上運動暨康樂主題區等海濱，都是在這理念下通過階段開放、逐步完善、引入“海濱共享空間”的寬鬆管理方式，市民可更早享用海濱。他指出，項目落地開放，不等於完結，而是與公眾互動的開始，舉例銅鑼灣避風塘段海濱的小食亭，“當區未必是大家的‘目的地’，人流量少，自然養活不了在小食亭的伯伯，可能這地方更適合放汽水機。”有了實踐經驗便可作出調整，“等到大家都認同再做是沒可能的，讓大家見到個項目，給的意見才客觀，關鍵要快速回應大家的意見。”



至於成就了現時海濱開發模式的因素，他認為三大關鍵是政府的強力後盾、合拍的團隊，及市民的支持，“海濱事務委員會並不具有實權，大家見到的成果，都是海港辦事處修建出來，政府願景和我們一致，給予我們人力和財政支持，才讓想法成為現實；而合拍的團隊，也為我們推動政府部門做事注入動力。”當海濱項目開放後，海港辦事處通過量化調查的方式，檢視新方式下，海濱的歡迎程度，卑路乍灣公園取得93%的支持率，後續的海濱亦有約八成的支持率。



“衹有下水了，才知水裡有什麼”



對於政府建議修訂《保護海港條例》，吳永順表示，以往不少工程項目要符合“凌駕性公眾需要”測試要求，一些為改善市民使用海濱的工程也難以推行，修例對接駁海濱、建設碼頭等多個海濱相關的改善工程是“將緊箍咒擰鬆了”。



吳永順今日將最後一次主持海濱事務委員會會議，6月30日任期屆滿後卸任主席，告別20年海濱發展的工作。總結這些年，他說，“我是一個強調速度的人，但是我也重視公眾參與。只是我不覺得應該等所有人都沒意見了才落實，這是不可能的，何況有時政府會因為相隔時間久了，而反復糾結一些問題。”他認為最重要是“不要停”，“走了第一步先，衹有下水了，才知道水裡有什麼。一日不做，一日不知。”