U.S.News全球排名　港四校打入百大

U.S. News排名 港校表現 中評社香港6月26日電／香港文匯報報導，香港多所大學近期在世界各地不同評估形式的排名榜先後獲取佳績，廣受國際認可。美國新聞與世界報導（U.S. News and World Report）昨日公布最新的2024－25年度全球最佳大學排名，香港共有四所大學打入全球百強，包括香港中文大學、香港大學、香港理工大學和香港城市大學，分別排名全球第四十二、四十四、第六十七和第七十九名，更分別較去年上升11位至41位，展現香港高等教育金字招牌的雄厚實力及上升趨勢。



今年度的U.S. News全球大學排名涵蓋來自100多個國家或地區約2，250所頂尖大學，比上次排名時約2，000有所增加。評估方法包括大學的全球和區域研究聲譽以及學術研究表現，還考量了各大學的出版物、引用和國際合作等指標，而美國哈佛大學、麻省理工學院及史丹福大學和上屆排名一樣繼續穩守前三位。



中大列四十二成全港第一



香港在是次排名中表現出色，尤以中大最高排第四十二，較去年上升了11名。港大同樣上升11名排第四十四，而理大及城大亦分別攀升33位及41位，位列全球百強。香港浸會大學及香港教育大學也比去年急升逾100位，嶺南大學則屬於今年新上榜。在香港八所資助大學中，衹有香港科技大學排名稍微下降至105名。



在其他亞洲區大學方面，清華大學全球排第十六為區內第一，新加坡國立大學（第二十二）、南洋理工大學（第二十七）及北京大學（第三十一）緊隨其後，連同港中大及港大，亞洲共有6所大學屬於全球五十強。



U.S. News同時有就全球大學的不同學科作出排名，香港今年多個學科進入全球前五。其中，港大的教育和教育研究學科排全球第一，港大傳染病學和理大土木工程學分別排名全球第二，中大的腸胃肝臟科排第三。該成績再次證明香港基礎科研的強大實力，在多個焦點不同領域名列前茅，為打造香港成為國際教育樞紐及國際創科中心提供堅實後盾。