U.S.News全球排名　港四校打入百大

U.S. News排名 港校表現 中評社香港6月26日電/香港文匯報報導,香港多所大學近期在世界各地不同評估形式的排名榜先後獲取佳績,廣受國際認可。美國新聞與世界報導(U.S. News and World Report)昨日公布最新的2024-25年度全球最佳大學排名,香港共有四所大學打入全球百強,包括香港中文大學、香港大學、香港理工大學和香港城市大學,分別排名全球第四十二、四十四、第六十七和第七十九名,更分別較去年上升11位至41位,展現香港高等教育金字招牌的雄厚實力及上升趨勢。



今年度的U.S. News全球大學排名涵蓋來自100多個國家或地區約2,250所頂尖大學,比上次排名時約2,000有所增加。評估方法包括大學的全球和區域研究聲譽以及學術研究表現,還考量了各大學的出版物、引用和國際合作等指標,而美國哈佛大學、麻省理工學院及史丹福大學和上屆排名一樣繼續穩守前三位。



中大列四十二成全港第一



香港在是次排名中表現出色,尤以中大最高排第四十二,較去年上升了11名。港大同樣上升11名排第四十四,而理大及城大亦分別攀升33位及41位,位列全球百強。香港浸會大學及香港教育大學也比去年急升逾100位,嶺南大學則屬於今年新上榜。在香港八所資助大學中,衹有香港科技大學排名稍微下降至105名。



在其他亞洲區大學方面,清華大學全球排第十六為區內第一,新加坡國立大學(第二十二)、南洋理工大學(第二十七)及北京大學(第三十一)緊隨其後,連同港中大及港大,亞洲共有6所大學屬於全球五十強。



U.S. News同時有就全球大學的不同學科作出排名,香港今年多個學科進入全球前五。其中,港大的教育和教育研究學科排全球第一,港大傳染病學和理大土木工程學分別排名全球第二,中大的腸胃肝臟科排第三。該成績再次證明香港基礎科研的強大實力,在多個焦點不同領域名列前茅,為打造香港成為國際教育樞紐及國際創科中心提供堅實後盾。