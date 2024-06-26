﻿抽濕機乾衣機7.1起納“四電一腦”

“四電一腦”計劃7月起把獨立式乾衣機及抽濕機納入計劃。（大公報） 中評社香港6月26日電／大公報報導，俗稱“四電一腦”計劃的廢電器電子產品生產者責任計劃將於7月1日起實施優化措施，獨立式乾衣機及抽濕機將被納入計劃，可獲銷售商提供的免費上門回收同類舊產品服務。此外，計劃下的雪櫃最大容積將由現時的500公升增加至900公升、洗衣機的最大洗衣量則由現時的10公斤增加至15公斤。分發和銷售“四電一腦”產品必須提供循環再造標簽的規定將會取消。



取消循環再造標簽規定



市民現時購買“四電一腦”新產品，即空調機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器時，法例要求銷售商須為他們安排免費上門回收同類舊產品的服務；由7月1日起，市民在購買4種新增的“四電一腦”產品時，即較大容量的雪櫃和洗衣機、獨立式乾衣機及抽濕機時，亦可享用同樣的法定免費除舊服務。政府呼籲市民善用這項服務，確保舊電器可以妥善回收、循環再造、轉廢為材。如市民沒有購買新的“四電一腦”產品，但需回收舊的電器，亦可致電回收熱線2676 8888或透過WhatsApp專線6081 5096，預約安排免費上門收走舊件。



相關電器的供應商，必須先向環保署登記，才可在本港分發受管制的電器，否則即屬違法，一經定罪，最高可處罰款10萬元。供應商亦須向環保署繳付循環再造征費。為精簡程序，供應商和銷售商在分發及銷售電器時，不再需要提供循環再造標簽。