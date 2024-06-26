﻿迪士尼收入年增1.56倍　仍蝕3.56億

香港迪士尼樂園在過去財政年度，收入增長1.56倍。（大公報） 中評社香港6月26日電／大公報報導，香港旅遊業疫後﻿復甦，訪港旅客持續上升。香港迪士尼樂園度假區在2023財政年度，錄得640萬總入場人次，按年增長87%，收入上升至57億元，按年增長1.56倍，單計去年更錄得盈利，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）增至9.24億元，整個財政年度計算，淨虧損按年大幅收窄83%，但仍然錄得3.56億元虧損，也是連續九年虧損。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，暫時無計劃再調整票價，並預告漫威展區未來將有擴展計劃。



香港迪士尼昨日公布2023財政年度業績，由2022年10月至2023年9月，淨虧損大幅收窄至3.56億元。園方表示，通關後業務策略取得回報，加上“魔雪奇緣世界”新園區在2023年11月20日開幕，加速園區﻿復甦，單計2023年已錄得盈利，今年第一季更創下開園以來，最佳季度收入、EBITDA及淨利潤，均創下歷史新高。



總入場人次錄得640萬，按年增長超過87%，本地入場人次創新高，旅客數字也有回升，其中內地旅客反彈最多。截至2023年12月，度假區更加迎接自2005年開幕至今第1億位賓客，人均消費亦增長54%。



酒店業務方面，酒店使用率為77%，整體入住率則上升23個百分點至47%，酒店房間的需求持續強勁，在2024年歷年首季度假區三間酒店的使用率均超過90%，對比2018年同期大幅改善。



未有加價計劃



香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭形容，業績顯示香港迪士尼在疫後﻿復甦跑贏大市，良好勢頭在2024年第一季持續，形容樂園度假區的財務狀況非常穩健，而且是在香港旅遊業尚未完全﻿復甦的情況下實現，對未來充滿樂觀和信心，迪士尼郵輪明年在新加坡啟航，相信會吸引更多東南亞旅客到訪香港。



香港迪士尼樂園將於2025年9月迎接20周年，莫偉庭表示，入場門票現階段未有加價計劃，對於日本東京迪士尼新增魔雪奇緣主題的設施，他強調，香港的園區有獨特性，不擔心造成競爭，未來會持續與政府磋商擴建園區，預告漫威展區未來將會繼續擴展。