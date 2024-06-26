澤連斯基簽法令批准無人系統部隊作為單獨軍種

中評社香港6月26日電／烏克蘭總統澤連斯基簽署法令，批准國家安全與國防委員會有關在武裝部隊內，組建無人系統部隊作為單獨軍種的決定。



香港電台報導，澤連斯基今年2月初簽署法令，指示建立無人系統部隊，部隊於5月初成立。烏克蘭武裝部隊總參謀部本月上旬宣布，蘇哈列夫斯基被任命為無人系統部隊司令。