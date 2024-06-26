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北約成員國特使會議確認呂特將接任秘書長
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2024-06-26 17:19:43
中評社香港6月26日電／北約成員國特使會議確認，荷蘭首相呂特將出任下一任北約秘書長。呂特將於今年10月2日，接替現任北約秘書長斯托爾滕貝格，任期五年。
香港電台報導，呂特目前是荷蘭看守政府首相，將於荷蘭新政府正式組建後卸任。報導說，呂特近日獲匈牙利總理歐爾班及斯洛伐克總統佩列格里尼表態支持；兩國之前對呂特繼任北約秘書長持反對或保留意見。
斯托爾滕貝格於2014年就任以來，兩度延長任期，本屆任期定於今年10月結束。
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