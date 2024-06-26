韓火災電池廠被責令全面停工　五百廠自行檢查

中評社香港6月26日電／韓國京畿道日前發生大火的電池廠，已被責令全面停工，3人涉嫌違反產業安全保健法和重大災害處罰法被立案。



香港電台報導，韓國僱傭勞動部表示，全面停工令是要預防廠房再發生同種或類似事故；至於被正式立案的3人，當局將繼續徹查，若查明違法事實將嚴肅處理。



另外，當局要求全韓500多間電池工廠，根據操作安全守則自我檢查，同時消防廳將牽頭與有關部門，對200多間涉及電池業務的企業，實施緊急火災安全檢查。



前日的大火導致23人死亡，8人受傷，截至今日上午確認3名死者身分。