鄧炳強：深圳無計劃將東鐵線引入深圳羅湖區

香港特區立法會26日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月27日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強26日在立法會表示，據特區政府從深圳方面瞭解，深圳有關部門即將為深圳側的羅湖口岸實施改造工作。深方的工程主要以“消除安全隱患、完善口岸功能、升級查驗設施”為核心，進一步提升口岸通關保障能力。在深方口岸改造後，會繼續沿用目前的清關模式，而不會使用“合作查驗、一次放行”。同時，特區政府得悉深圳方面並無計劃將港鐵東鐵線引入深圳羅湖區。



在當天的立法會會議上，議員林順潮關注如何提升羅湖過關效率。鄧炳強回覆提問表示，除因2019冠狀病毒病疫情而暫停服務期間外，羅湖管制站於過去三年（二○二一、二○二二及二○二三年）均能夠在15分鐘內為香港居民辦妥出入境手續，及在30分鐘內為訪客辦妥出入境檢查手續。



鄧炳強說，羅湖口岸歷史悠久，自一九○○年代已連通港深兩地，一直是香港往來深圳之間其中一個最繁忙及出入境旅客流量最高的陸路口岸，在二○二三年的日均出入境總計近138000人次。港深雙方在羅湖口岸的旅檢大樓於深圳河兩旁各自的邊境範圍內建設，並由行人橋相連，讓兩地旅客可以於其中一方辦妥出境手續後，經行人橋抵達另一方的旅檢大樓辦理入境手續。由於該口岸連接深圳中部，於港深兩方亦有鐵路連接，交通便利，因此一向深受兩地旅客歡迎。



鄧炳強表示，據香港特別行政區（特區）政府從深圳方面瞭解，深圳有關部門即將為深圳側的羅湖口岸實施改造工作。深方的羅湖口岸改造工程主要以“消除安全隱患、完善口岸功能、升級查驗設施”為核心，進一步提升口岸通關保障能力和城市門戶形象，服務旅客便利化通關，其改造範圍只限於深圳側，並無將東鐵線引入羅湖境內。由於深方的改造工程不會涉及港方羅湖管制站的運作，因此預計工程完成後，港方羅湖管制站辦理出入境檢查手續的時間不受影響。