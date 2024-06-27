東亞料港經濟穩健　恒指下半年見19900

東亞預測恒指有望於下半年升至19900點。（大公報） 中評社香港6月27日電／大公報報導：東亞銀行昨日發表中期展望，預期今年中國內地及香港經濟將延續增長勢頭，分別增長約5%及3.3%，並預測恒指有望於下半年升至19900點，相當於目標市盈率9.8倍。



東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，香港經濟錄得穩健增長，主要受惠外需回暖帶來的商品出口改善、資產市場回穩、勞工市場表現強勁以及訪港旅遊業持續﻿復甦。今年1月至5月，訪港旅客共約1800萬人次。投資板塊方面，東亞銀行看好高股息率、受中央支持的板塊，以及盈利﻿復甦動能較高的科技股與受惠於美國減息的板塊，例如本地公用、電訊和澳門博彩股等。



對於環球市場，東亞銀行首席投資策略師李振豪預測，下半年美股持續向好，標普500指數目標水平為5886點，並稱全球高息債及亞洲美元債券會有突出表現。此外，由於美國通脹回落進程較慢，預測今年聯儲局或減息一次左右，並於第三季末或第四季開始減息。而港元最優惠利率未緊跟早前美國加息的步伐，故預期減息的步伐也會較慢，相信今年港元最優惠利率或維持不變。



大新：看好高息及消費股



另外，大新金融也看好高股息率和受中央支持的板塊，內需消費也會有正面表現。預測香港今年經濟有望增長3.1%，恒指或可上試20000點。