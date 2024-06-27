全球可持續發展500強　新世界位列43

入選“全球最可持續發展企業”500強企業（香港與內地）（大公報） 中評社香港6月27日電／大公報報導為推廣可持續發展與企業責任，《時代》雜誌與環球數據及商業智慧分析平台Statista合作，首次公布“全球最可持續發展企業”500強名單。香港與內地共有5家企業上榜，當中以新世界發展（00017）的排名最前，在500強中排第43位，其他4間包括信和置業（00083）、騰訊（00700）、百勝中國（09987）、藥明康德（02359）。



鄭志剛：努力發展綠色建築



新世界行政總裁鄭志剛表示，非常高興公司獲評選為全球50大最可持續發展的企業，印證集團實踐可持續發展理念的成績。新世界在房地產發展引入可持續發展模式，努力發展綠色建築、減少碳排放及能源強度，支持低碳經濟轉型，未來會繼續為企業，以至社會的可持續發展而努力。



信和置業排名153位，集團副主席暨環境、社會及管治（ESG）督導委員會主席黃永光指出，公司一直致力實踐可持續發展，並緊貼國際標準水平，對於今次能與眾多卓越企業一同獲得這項國際殊榮深感榮幸。這個成就讓公司抱持更謙遜的態度，同時勉勵信和在可持續發展的旅程中繼續努力前行。



評選機構從全球各大企業中，選出逾5000家具規模及影響力的企業，並根據企業對可持續發展的承諾與評級、資訊披露情況和透明度，以及整體ESG表現等20項指標（包括對可持續發展的承諾、信息披露、能源和碳排放強度及女性領導力等評分），然後從中選出500家來自全球逾30個國家及地區的企業。