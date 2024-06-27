專才與內地生搶盤　租金連升三月累漲2.5%

中評社香港6月27日電／大公報報導，市場對樓市信心不足，便會轉買為租，加上特區政府近年多項引入專才計劃，帶動樓市租賃活躍。差餉物業估價署的私人住宅租金指數已連升3個月，5月份報189點，接近4年半的新高，距2019年8月份200.1點的歷史高位，只差5.54%。



私宅租金指數去年2月起連升11個月，累積升幅約7.14%後，其後稍歇兩個月，今年3月起又重上升軌，3個月已累升近2.5%。其中實用面積431至753方呎的B類中小型單位，以及753至1076方呎的C類中大型單位，其分類指數表現較好，過去3個月的升幅分別達3%及3.14%。



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，隨著本地租務旺季重臨，加上部分內地生來港租樓，以及外來專才持續來港工作等因素，相信租金指數會持續向上，且繼續跑贏樓價，加劇“租金升、樓價跌”的背馳情況。該行統計顯示，5月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約36.37元，按月升近1.2%，今年首5個月則升近1.54%。



分析料全年租金或升8%



萊坊大中華區研究及咨詢部主管王兆麒預計租金全年上升5%至8%，整體租金回報率可提升至近3厘。而中小型住宅租金升幅更將跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩。