﻿上月樓價回吐1.23%　業界料續下行

香港私楼售价在连升两月后回落，但租金仍然维持升势。（大公报） 中評社香港6月27日電／大公報報導，樓市因特區政府全面撤銷辣招而帶來的影響消退，5月份私人住宅售價指數按月倒跌1.23%，今年首5個月份跌幅擴大至1.73%。由於整體樓市持續疲弱，業界相信稍後公布本月指數會續跌，令上半年跌幅達3%，而2月至今的升幅也逐漸減少。



差餉物業估價署公布最新的私人售價指數數據顯示，該指數自去年5月起連跌10個月後，因特區政府在今年2月底宣布全撤樓市辣招，而在3月及4月累計反彈2.41%，令今年首4個月的跌幅收窄至只約0.51%。可惜全球政局漸趨不穩，拖累本港經濟﻿復甦，僅撤辣難以獨撐樓市，5月份整體私宅指數再次應聲下挫，報305.9點，按月跌1.23%，磨去前兩月的過半升幅之餘，首5個月跌幅重擴至1.73%。



超大型單位上月跌幅最大



至於各類單位的分類指數中，表現最差的是實用面積逾1722方呎的E類超大型單位，5月份報275.3點，按月跌1.85%；較2月份跌0.25%，即已蒸發之前兩個月的升幅；首5月個累跌2.06%。至於實用面積小於431方呎的A類小型單位，5月份指數報326.8點，按月跌1.33%，首5個月跌幅更達2.97%。



萊坊預測全年樓價跌5%



萊坊大中華區研究及咨詢部主管王兆麒表示，市場在消化撤辣消息後，便再沒有其他利好消息。由於高息口環境及新盤貨尾囤積等因素未變，繼續拖累樓價下行，他預測，今年上半年樓價下跌約3%，下半年跌幅或會收窄，令全年跌幅約5%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，撤辣效應漸見減弱，加上息口持續高企，美國延遲減息，皆影響買家入市信心。而且在高息環境下，銀行因資金成本高昂，而愈來愈收緊按揭，此按揭保守態度亦影響買家入市決定。他預料本月份該指數會繼續下調，第三季樓市仍處整固期，樓價將進一步下跌，最快或於第四季有轉機，但也要視乎美國息口走勢，若可於年內開始減息，銀行按揭取態或也會調整，樓價便可止跌回穩。



美聯集團主席黃建業表示，現時持續高息、經濟前景未明、新盤存貨積壓，以及地緣政治四大利淡因素仍然存在，相信在減息明確前，樓價仍會受壓；至於下跌的速度及幅度，則視乎美國的減息步伐，他預計若年內未減息，全年樓價會跌約3%。