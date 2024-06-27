俄韓互放狠話，朝鮮半島仍將“高燒不退”

（來源：新華社） 中評社北京6月27日電／據中國網報導，當地時間6月20日，俄羅斯總統普京結束了對越南的訪問。離開越南前，普京在越南河內召開新聞發布會，總結在朝鮮及越南的訪問成果。普京批評北約意圖干涉亞洲事務，對俄羅斯等區域內國家構成安全威脅，他還指出，韓國無需對俄朝《全面戰略夥伴關係條約》感到擔憂，但如果韓國決定向烏克蘭提供武器，那將“犯下大錯”。



普京為什麼要警告韓國？原因有兩個方面：



一是因為韓國對於烏克蘭危機的立場與做法。烏克蘭危機爆發後，韓國的表現讓俄羅斯大為不滿，不僅追隨美西方國家制裁俄羅斯，還利用其軍工產能為烏克蘭提供大口徑火炮炮彈等軍用物資。此次，俄朝簽署《全面戰略夥伴關係條約》後不久，韓國國家安全會議旋即表示強烈譴責。韓國20日發布的官方聲明稱，“韓國政府強調，任何直接或間接幫助朝鮮增強軍事力量的合作都是違反聯合國安理會決議的，將受到國際社會的監督和制裁。”韓國還表示，將認真考慮向烏克蘭提供殺傷性武器的可能性。韓國一貫的挺烏立場和做法，無疑激怒了普京。



二是因為韓國在美國戰略體系中的地位與價值。首先是地緣價值。美國著名地緣政治學家布熱津斯基對朝鮮半島的地位進行了描述：“只要朝鮮半島繼續分裂下去，而且在不穩定的北方和日益富裕的南方之間繼續存在著爆發新戰爭的可能性，美軍就必須繼續留駐在朝鮮半島。美國單方面撤軍不僅可能引發新的戰爭，而且很可能標誌著美國在日本的軍事存在也隨之結束。在美國拋棄了韓國之後，很難設想日本人會繼續依靠部署在日本領土上的美軍。”由此可見，韓國是美國干預亞洲事務的橋頭堡。



其次是工業能力。進入工業化時代以來，工業能力已經成為決定戰爭勝負的重要因素。著名國際關係理論現實主義流派大師漢斯•摩根索據此認為，在這些元素中，工業生產力是最重要的。現代戰爭的交通和通信技術使重工業的全面發展成為國家實力所不可或缺的元素。因為現代戰爭的勝利依賴於高速公路、鐵路、貨車、輪船、飛機和坦克的數量，以及各種各樣的武器裝備，從蚊帳到自動步槍到氧氣面罩和制導導彈，國家間的實力競爭很大程度地轉變為生產更大、更好、更多的戰爭設備的競爭。工業企業的質量和生產能力、工人的技術水平、工程師的技巧、科學家的發明創造、有管理能力的組織——所有這些都是一個國家的工業能力，也就是構建實力的基礎。因此不可避免地，先進的工業國家成為強國，工業地位的排名或升或降，都伴隨著其在實力等級階層中的相應變化。

