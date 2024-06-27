江蘇：堅持由風查腐、由腐糾風

蘇省淮安市清江浦區紀委監委深入煙酒超市、飯店賓館等場所，排查違規吃喝、違規收送禮品禮金購物卡券等問題線索，深挖細查風腐交織問題。圖為近日，該區紀委監委工作人員在轄區商超調查走訪。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京6月27日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，江蘇省常州市金壇區某國有平台公司融資科原副科長胡某，因犯受賄罪被判處有期徒刑六年六個月，並處罰金人民幣55萬元。



此前，金壇區紀委監委在開展相關領域專項整治時發現，胡某家庭資產明顯超出其正常收入水平。經進一步核查，查實胡某存在收受賄賂的問題。2023年10月，胡某接受監察調查。



“從我們區此前查辦的案件看，融資領域腐敗和作風問題相互交織，違規吃喝、收送禮品禮金等問題相對比較突出。”金壇區紀委監委第二審查調查室副主任柏晨介紹說，“我們把風腐同查同治嵌入辦案全過程，既查清涉案對象本人腐敗行為，又深挖與其相關聯的‘四風’問題，做到以案查風、以案挖風、以案治風。”



在查實胡某收受巨額賄賂的同時，金壇區紀委監委進一步查明，胡某多次收受可能影響公正行使公權力的現金、香煙、購物卡等，共計2萬餘元。



在此基礎上，金壇區紀委監委還把涉案的某國有平台公司工作人員沙某涉嫌違反中央八項規定精神問題同步納入審查調查範圍。通過對沙某的相關數據比對分析，揪出其利益鏈、關係網。最終查實，沙某違反中央八項規定精神，收受可能影響公正行使公權力的禮金，並涉嫌受賄，且數額特別巨大。今年2月，沙某接受監察調查。



這是江蘇省各級紀檢監察機關堅持系統觀念，把風腐同查同治嵌入案件查辦全過程的一個實例。



二十屆中央紀委三次全會對突出常態長效深化落實中央八項規定精神作出部署，要求健全風腐同查同治工作機制，既“由風查腐”，防止“以風蓋腐”，深挖不正之風背後的請托辦事、利益輸送等腐敗問題，又“由腐糾風”，細查腐敗背後的享樂奢靡等作風問題。



江蘇省紀委監委堅決貫徹落實中央紀委三次全會精神，強化腐敗和不正之風一體糾治。十四屆江蘇省紀委四次全會將健全風腐同查同治工作機製作為重要工作任務重點部署，明確提出一刻不停狠刹享樂主義、奢靡之風，深化違規吃喝問題專項整治，有效防治隱形變異現象。

