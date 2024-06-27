長沙試點：在有限土地上產出更多效益

圖為長沙市長沙縣春華鎮萬畝糧食生產基地。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京6月27日電／據中央紀委國家監委網站報導，土地是生存之本，也是城市發展的重要資源保障。當城市新增建設用地越來越少，不占少占耕地、節約集約用地，已是轉型發展的當下選擇。近日，自然資源部召開新聞座談會，介紹全國低效用地再開發試點城市湖南省長沙市在節約集約用地、耕地保護、土地綜合整治等方面的經驗和成效。



一棟棟標準廠房拔地而起，廠內配備無線視頻監控、人臉識別裝置、智能機器人等多項智慧元素……在長沙市望城經濟技術開發區的5G智能終端產業園，一個“科技範兒”十足的未來工廠已經初具規模。



產業集群的背後是園區應用“資金、技術、數據換空間”節地新模式的創新實踐。近年來，該產業園堅持節約集約用地，嚴格土地管理，深入實踐項目准入指標控制、低效用地再開發、“畝產稅收”考核評價、標準工業廠房孵化等節地模式，為企業提供高質量的土地和廠房要素保障。“在有限土地上產出更多的效益，園區首先是嚴把項目准入門檻。”望城經開區國土辦有關負責同志告訴記者，園區建立項目審查評估機制，設置“投資強度不低於400萬元／畝，投產5年後年產值不低於800萬元／畝，稅收不低於40萬元／畝”的投資強度指標，並將其納入商務協議進行約束，確保用地指標向投資強度高、投入產出高、科技含量高的項目傾斜。此外，結合實際情況，按照“加快建設一批、促成合作一批、幫扶管理一批、破產法拍一批、依法收回一批”方案，引導低效企業將土地和廠房轉讓或合作，有效地盤活了閑置低效土地資源。



據瞭解，目前園區5G智能終端產業園項目總用地面積377畝，總建築面積54.6萬平方米，建築密度達到48.7%，相比同類型園區大約能夠減少用地面積163畝，節約集約用地的效果比較明顯。



糧食安全是“國之大者”，耕地是糧食生產的命根子。近年來，湖南省在嚴守耕地紅線的系列舉措下，耕地數量和質量穩步提升。以瀏陽市為例，當地永安鎮初步建成了一批全域土地綜合整治示範村，逐步構建起農田連片、村莊集聚、生態宜居、集約高效的國土空間新格局，交出了亮眼的成績單。



“我們堅持規劃引領，按照‘市鎮同步、鎮村一體’模式，同步開展市、鎮（街道）、村三級國土空間規劃編制，並將全域整治建設內容納入有關規劃中。”瀏陽市自然資源局有關負責同志介紹，為提升耕地質量、增強糧食安全保障能力，永安鎮推進農用地整理，以豐裕村低窪田改造項目為重點，開發新增耕地461畝，建設高標準農田1591畝，並新修排水溝、鬥渠和農渠、機耕路、生產路等，耕地灌溉保證率、排漬排澇能力、機械化生產水平大幅提升。此外，永安鎮積極整合當地自然風光、農耕文化資源，引入優勢產業，同時採取土地入股、全民參股分紅等形式，促進當地農民增加收入。

