6月26日外交部例行記者會全文

（來源：中華人民共和國外交部網站） 中評社北京6月27日電／據中華人民共和國外交部網站消息，外交部發言人毛寧6月26日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



新華社記者：第十五屆夏季達沃斯論壇正在大連舉行。我們注意到世界經濟論壇主席施瓦布表示，在當前複雜的國際形勢下，加強國際合作比以往任何時候都更加重要。發言人對此有何評論？



毛寧：2024年夏季達沃斯論壇昨天在大連開幕，國務院總理李強出席論壇開幕式並致辭。李強總理圍繞“未來增長的新前沿”主題，提出了中方倡議和主張，強調國際合作的深度支撐起人類發展的高度，呼籲各方敞開胸懷、緊密協作，匯聚世界經濟增長強大合力。



面對世界經濟的增長困境需要國際合作。各國經濟相通則共進，相閉則各退。要以更高遠的視野、更寬廣的胸襟來對待發展問題，在共同做大蛋糕中尋求自身合理利益，開辟經濟增長新的動力源。



把握科技革命和產業變革新機遇需要國際合作。重大科技進步往往來自於持續研究積累和廣泛合作。在開辟新前沿的過程中，不應該是你輸我贏的零和博弈，而應該是你追我趕的共同成長。小院高牆圈不住對手的發展，只會困住自己的手腳。



推動綠色轉型和應對氣候變化同樣需要國際合作。人類衹有一個地球，未來增長首先是人與自然和諧共生的增長。不能為了一時的經濟增長而遲緩綠色轉型步伐，更不能以“綠色環保”為名，行貿易保護主義之實。



李強總理指出，中國持續推動高質量發展，加快發展新質生產力，培育壯大新動能。新產業新動能快速成長，有力支撐了中國經濟持續健康發展，也為各國企業創造了更大合作空間。我們將持續擴大高水平對外開放，進一步放寬市場准入，穩步擴大制度型開放，為各國投資者提供更多機遇、更好環境。



中國願與各國一道，共同推動世界經濟這艘巨輪駛入廣闊藍海，共創人類社會更加美好的未來。

