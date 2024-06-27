港股性價比優勢凸顯　外資掃貨

南向資本持續流入，年初至今已錄得超過3672億元淨流入。（大公報） 中評社香港6月27日電／大公報報導，外資大行正在逐步買入港股。港交所（00388）數據顯示，5月以來，包括高盛、瑞銀、摩根大通、德銀、花旗等外資機構不同幅度加倉港股。嗶哩嗶哩（09626）、招商銀行（03968）、港交所、中國中免（01880）等港股得到外資青睞。楊宇霆、周浩認為，當前港股技術面、基本面等因素均支持港股上漲，港股較之A股、美股是一個相對小的市場，一定量的資金回補，都容易引發大漲。



北水持續淨流入



恒指5月20日升見19706點年內新高後，震蕩回調，一度跌至17848點，跌幅9.4%。5月最後三個交易日，即便恒指連續收出3根陰線，外資仍在加大港股倉位。摩根大通5月30日分別增持港交所、招商銀行、中國中免、嗶哩嗶哩等多只港股，摩根士丹利、貝萊德等也於翌日繼續加倉嗶哩嗶哩等股票。



6月19日，港股大漲超過500點之後，外資入市更是積極，甚至之前看淡的，也轉軚增持。



“從技術層面看，4月開始恒指、納指在指數層面已呈現明顯的背離之勢。”楊宇霆、周浩分析，受美國通脹仍具黏性、製造業數據反彈，以及美聯儲降息預期被推遲影響下，4月開始美股、日股等均現跌勢，國際資金著手在全球市場尋求對衝標的，港股的性價比優勢開始凸顯。



他們說，美股、日股高位震蕩期間，部分基金亦減少對港股市場的過度低配，特別是一些主動和被動交易型基金暫時回流港股，“從交易角度看，這是一種‘倉位再平衡’的策略”。另一方面，受國際資本回補港股的激勵，南向資金加大對港股的配置力度，4月、5月、6月，南向資本均實現淨流入，截至6月24日，年初至今錄得約3672億元淨流入，相當於去年全年淨流入超過一倍，所以當前港股值得關注。