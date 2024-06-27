富權：自己死豬不怕燙卻要把他人也拖下水？

中評社香港6月27日電／澳門新華澳報27日發表富權文章：自己“死豬不怕開水燙”卻要把他人也拖下水？以下為文章內容。



大陸最高法院、最高人民檢察院、公共安全部、國家安全部、司法部聯合印發的《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》公佈後，引發台灣地區“獨派”團體和人物一團恐慌。他們雖然知道，如若他們是乖乖地呆在台灣地區，大陸的“懲獨”利劍是暫時未能對其“一劍封喉”，但他們擔心，他們在前往堅持一個中國原則，並與中國大陸簽署包括引渡協議在內的國際司法互助協議的國家，尤其是與北京關係甚佳的東南亞國家時，或是到必須遵守聯合國第二七五八號決議的聯合國總部或屬下各組織如“世界衛生組織”等進行“宣獨”活動時，會受到《意見》所主張的“長臂管轄權”的管束及懲罰。



自稱為“台獨工作者”，而且在“五二零”講話中提出新“兩國論”，但仍感到只是口頭宣示尚不“過癮”，繼而又在“六一九”講話中，推出成立“全社會防衛韌性委員會”，將“台獨”理念轉化為實際行動的賴清德，當然知道自己是《意見》的頭號“箭靶”。但他畢竟是曾經連續二百三十二天拒絕到台南市議會進行台南市政府市政報告的“老鳥”，因而在自己“死豬不怕開水燙”的形態下，開始對《意見》展開反撲。大前天，他在發表敞廳談話時首次回應《意見》，聲稱“中國沒有任何權力可以制裁台灣人民”，並胡說“根據中國的《意見》，不贊成統一就是『台獨』，不管是『台灣派』、『中華民國派』、『中華民國台灣派』，在中國眼中通通都是『台獨』，台灣衹有一個政黨不是『台獨』，就是統一促進黨。”



而作為與賴清德“同撈同煲死黨”的“行政院長”卓榮泰，前日在“立法院會”備詢時，也接過民進黨“立委”林宜瑾拋來的“球”，挑撥台灣民眾尤其是重要人士不要去到中國大陸，台灣當局對他們的人身安全確實擔心，“我這兩天就很擔心前『立法院長』王金平”，希望他安全回來能告訴大家如何保護自己。



賴清德和卓榮泰的這些言論，才真正的是“打擊一大片”，在大陸方面已經多次強調《意見》從標題到正文都清晰指明，刑事懲治措施只針對極少數涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的“台獨”頑固分子，以及他們實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不涉及廣大台灣同胞的情況下，仍然要把絕大多數台灣政治人物“拖下水”，恫嚇他們不要前往大陸從事旅遊、經商探親等正常活動，以其達到既能“反擊”《意見》，又能進一步阻擋兩岸交流之目的。



實際上，賴清德的“不管是『台灣派』、『中華民國派』、『中華民國台灣派』”，已經基本上把台灣地區“赤橙黃綠青藍紫”政治光譜的政黨都“一網打盡”——其中的“台灣派”，是“獨派”團體的自稱，簡稱為“台派”；“中華民國派”則是以中國國民黨為主流的主張“一中各表”的群體；“中華民國台灣派”，這個名詞是由蔡英文“發明”，就是以民進黨《台灣前途決議文》為圭梟，披著“中華民國”的外衣掩蓋“台獨”的實質，因而“中華民國台灣派”可以泛指民進黨及其周邊附庸政團。

