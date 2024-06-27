朝鮮成功進行導彈機動戰鬥部分離制導試驗

（來源：朝中社） 中評社北京6月27日電／據新華社引朝中社27日報導，朝鮮導彈總局26日成功進行了導彈機動戰鬥部分離及制導試驗。



據報導，此次試驗旨在確保“多彈頭各目標擊毀能力”。試驗利用中遠程固體燃料彈道導彈第一級發動機，飛行測試半徑為170至200公里。



報導說，分離的機動戰鬥部按照制導指令精準飛向三個既定目標。防空目標探測器還驗證了從導彈分離的誘體的有效性。



報導還說，朝鮮導彈總局在此次試驗後表示，相關技術試驗“全面轉入試驗階段”，這對朝鮮軍隊導彈威力升級和技術發展具有重大意義。