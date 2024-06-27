李強主持召開國務院常務會議

（來源：新華社） 中評社北京6月27日電／據新華社報導，國務院總理李強6月26日主持召開國務院常務會議，聽取關於貫徹落實全國生態環境保護大會精神全面推進美麗中國建設工作情況的匯報，研究利用外資工作，部署加強技能人才培養著力解決結構性就業矛盾工作，審議通過《關於加強護士隊伍建設優化護理服務的指導意見》和《中華人民共和國保守國家秘密法實施條例（修訂草案）》。



會議指出，全國生態環境保護大會召開以來，各地區各部門行動有力、成效明顯，全國生態環境質量總體持續向好。要深入抓好全國生態環境保護大會部署任務落實，積極推進美麗中國先行區建設，加強減污降碳協同治理，以更高標準打好藍天、碧水、淨土保衛戰，推動生態環境保護再上新台階。要加強政策統籌協調，把綠色低碳、生態環保同擴大投資消費、增強發展動能更好結合起來，促進經濟社會發展全面綠色轉型。



會議指出，外資企業在構建新發展格局中發揮重要作用，要加大力度吸引和利用外資，多措並舉穩外資。要深化重點領域對外開放，落實製造業領域外資准入限制措施“清零”要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措。要優化政策實施，一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府採購和投資等。要持續提升投資便利化水平，優化藥品、醫療器械等領域外資政策，拓展保稅維修新業態新模式，進一步強化服務保障機制。要打造“投資中國”品牌，修訂發布新版《鼓勵外商投資產業目錄》，提高外籍人員工作便利度。



會議指出，加強技能人才培養，對於解決結構性就業矛盾、促進高質量充分就業至關重要。要堅持需求導向，加強就業市場研究，深化校企對接合作，更多培養市場緊缺、企業急需的技能人才。要加大支持政策力度，用好培訓補貼等資金，針對高校畢業生、農民工等重點人群強化就業服務，發揮招聘平台、人才市場作用，更好促進人崗適應、供需匹配。