張家輝獲馬來西亞國際電影節卓越電影成就獎

中評社香港6月27日電／香港文匯報報導，第7屆馬來西亞國際電影節日前公布，今屆“卓越電影成就獎”得主為兩屆金像影帝，演而優則導的張家輝，而家輝新作《贖夢》更會成為電影節的閉幕電影。



今屆馬來西亞國際電影節於7月21日至28日舉行，《贖夢》繼烏甸尼遠東電影節及韓國富川國際奇幻影展後，再次獲海外影展垂青，加上獲大會頒發“卓越電影成就獎”，家輝深感興奮地說：“多謝唔同影展嘅選片委員賞識，同時亦感激大會對我喺電影業嘅認可，如時間許可一定親身赴會。”



家輝跟馬來西亞淵源甚深，他首部自導自演於2014年公映的《盂蘭神功》，就是跟馬來西亞電影人合作及於當地拍攝。今次再以導演身份重返大馬，家輝笑指當年拍戲要找人“陪瞓”：“當時喺馬來西亞拍鬼片，但因自己怕鬼，一度要搵‘陪瞓’。”



《贖夢》仍未正式上映，就獲各地影展關注和支持，問到家輝會否對電影成績更有信心，他坦言未敢對票房有太大期望，他又幽默分享對現時電影市道看法：“太多人喜歡電影，所以人人都覺得自己係專家。咁佢哋扮專家咪好流？咁又未必喎，而業內嘅人就真係專家喇，但又有啲成績跌倒阿媽都唔認得，包括我自己。電影就係咁神奇，集創意、藝術、賭博及命水於一身，簡單嚟講是偏門，近年又大多風唔順，所以仍然喺業內努力打滾嘅人，其實都深愛電影。而票房成績，喺度引用我自己嘅一句對白：‘耶穌都估唔到票房，我話嘅。’總之，立意求新，交出誠意，謹慎行事，自求多福係啦。”