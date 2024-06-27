機場專線啟用　深圳機場變“中山市民機場”

深中機場快線採用全新豪華大巴車執運。（大公報） 中評社香港6月27日電／﻿大公報報導，深中通道即將通車之際，深圳機場在航站樓開設深中機場快線專屬候車區，同時將與深中通道同步啟用在中山的深中航空港，為來珠江西岸的旅客提供交通接駁服務。近日，深圳機場安排約40名旅客從深圳機場出發，搭乘深中機場快線順利往返中山，完成了深中航空港和深中機場專線的雙向保障全流程測試，為正式投用打下堅實基礎。未來，深中機場快線每天車次將高達72班，旅客單程50分鐘即可橫跨珠江，往返於深圳和中山之間。



深中航空港位於中山市博覽中心，面積約1100平方米，設有值機區、休息區、洗手間等。為確保旅客在深中航空港能夠享受與機場航站樓相同品質、相同標準的出行服務，深圳機場派出專業服務團隊駐場運營。



“日班線是60元（人民幣，下同）一張，夜班線是78元一張，每天計劃72個班次，發班頻次在30至40分鐘一班。”深圳巴士集團鵬翔旅運公司副總經理江鵬表示，深中機場專線的開通，將原來通勤2個多小時的路程，縮短到了50分鐘左右，大大節約了各位旅客往返深圳和中山之間差旅的時間，同時也跟深圳機場進行了聯動，使中山和深圳兩邊的旅客的行程更加的便捷和舒暢。中山旅客季先生以往出行基本都是去廣州白雲機場坐飛機，駕車約2個小時，如果乘坐公共交通用時則要近3個小時。他說，以後肯定就會優先選擇深圳了，會方便很多，50多分鐘就可以了，以後深圳機場就變成中山市民的機場了。



跨市公交專線票價最低15元



與此同時，深中兩地的跨市公交線路和深中機場專線也陸續亮相。其中，深中通道開通後，將開行兩條跨市線路，分別為中山博覽中心─深圳前海夢工場北區、中山國際人才港─深圳前海夢工場北區，兩條線路共投入運力24輛大巴車。線路單程票價預計為15－18元。