強降雨已致安徽逾70萬人受災

中評社香港6月27日電／安徽省應急管理廳27日發佈最新汛情信息，此前因持續強降雨受災嚴重的皖南山區在25日18時至26日18時再次發生大到暴雨，截至26日16時，全省黃山、宣城、安慶、銅陵、池州5市26縣（區）受災，累計70.2萬人受災，緊急轉移安置17.7萬人。



新華社報導，25日18時至26日18時，安徽全省共有127個站點雨量超過50毫米，其中8個站點雨量超過100毫米，最大點降雨量休寧縣嶺南站127毫米。目前安徽全省主要江河湖泊水情總體平穩，受上游來水影響，長江幹流水位持續上漲。



安徽省防辦、安徽省應急管理廳協調前置應急救援隊伍，調動各方救援力量，出動大量挖掘機、鏟車等主要裝備，在災情最為嚴重的黃山市歙縣等地開展道路搶通、應急排澇、物資搬運等救災工作；安徽省水利廳已協調浙江省調度新安江水庫繼續泄洪；安徽省農業農村廳組織技術指導力量近2萬人次服務受災地區，加固受損農業設施，搶排田間積水，發放防疫消毒藥品；安徽省自然資源廳派出8個工作組在基層指導，累計巡查地質災害隱患點近萬次；安徽省衞健委已調撥４批衞生防疫物資，派出3批衞生應急小分隊協助開展衞生防疫工作；安徽各地公安機關、全省消防救援隊伍均為防汛救災出動大量人員和車輛舟艇，疏散營救遇險被困群眾以及不斷排澇清淤。



據安徽省氣象台預報，26日20時至27日20時，安徽省大別山區南部和沿江江南部分地區有暴雨，局部大暴雨，並伴有雷電、短時強降水等強對流天氣。安徽省防辦持續督促黃山、池州、宣城、安慶四市加強力量物資前置、衞星電話配備和地質災害隱患點等重點部位巡查防守，及時果斷轉移危險區域人員，同時密切關注長江水情，督促沿江各市提前做好低標準江心洲、外灘圩人員撤離準備。