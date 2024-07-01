中評數據：李家超做得好　民意支持

圖1 近八年來香港社交媒體涉及國安議題關注度及對國安法治抵觸情緒變化情況（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港7月1日電／以李家超為特首的本屆香港特區政府就職兩週年之際，中評智庫大數據中心在長期對香港本地民情民意觀察研究的基礎上，深度分析李家超特首任期第二年涉及特區政府施政的社交媒體觀點數據後得出結論：在中央政府堅定支持下，李家超率領特區政府克服宏觀經濟、國際環境、外部干預、亂港勢力干擾等各方面挑戰、困難和壓力，香港社會保持繁榮穩定，由亂入治得到深化，由治及興開拓有成，政府施政總體上獲得香港主流民意正面評價、充分肯定。



第一，特區政府順利完成推動23條立法實施的歷史性任務，國安案件有序審理，主流民意對“由亂入治”更深刻領悟，國安形勢進入“高穩定、低風險、強法治”新階段。



如圖1所示，今年以來隨著基本法23條立法完成並生效，香港社交媒體對國安議題的關注度佔總體輿情的比例，回升至2020年香港國安法通過並生效的高位，反映出社會對23條立法的高度關注。但香港社交媒體對國安法治的抵觸情緒，仍維持在近年來最低位，並較去年進一步降低。香港社會已經充分接受、高度認同國安法管治下的香港本地政治、社會、輿論穩定的新面貌。

