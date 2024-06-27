哈勃望遠鏡捕捉到原恆星改變星雲的過程

中評社香港6月27日電／美國航天局哈勃任務團隊近日發佈公報說，哈勃空間望遠鏡拍攝到的一張圖像捕捉到原恆星改變星雲的過程，有助於揭示恆星的生命周期及其對周圍分子云的影響。



據公報介紹，這個被命名為RCW 7的星雲位於與地球相距超過5300光年的船尾座。星雲富含形成新恆星所需的原料。在引力作用下，星雲的一部分坍縮，然後聚結形成非常年輕、正在生長的恆星，即原恆星。這些原恆星周圍仍然環繞著剩餘氣體和塵埃組成的旋轉盤。



新華社報導，任務團隊利用哈勃望遠鏡近紅外廣角相機拍攝到的是一個大質量原恆星雙星系統，被命名為IRAS 07299-1651。從圖像頂部的捲曲雲層看，這一雙星系統自身仍包裹在發光的氣體繭中。大質量原恆星雙星系統釋放出強烈的電離輻射和猛烈的恆星風，將RCW 7星雲周圍變成了電離氫區。電離氫區充滿了氫離子，來自原恆星的紫外線輻射激發了星雲中的氫，致其發光，使星雲呈現出柔和的粉紅色光澤。



公報說，電離氫區的產生標誌著RCW 7星雲開始結束使命。在幾百萬年的時間裡，來自大質量恆星的輻射和風將逐漸驅散星雲中的氣體。星雲中形成的新恆星將只吸收星雲中的一小部分氣體，其餘氣體將在整個星系中擴散，最終形成新的分子云。



研究團隊表示，哈勃望遠鏡拍攝的圖像上分佈著非常醒目的星際氣體和塵埃，展示了恆星的誕生和演化過程。