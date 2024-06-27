巴黎奧運會女排賽程出爐　中國隊首戰對美國隊

中評社香港6月27日電／國際排聯官網日前公佈巴黎奧運會女排小組賽賽程，中國女排將在7月29日迎來首個對手——奧運衞冕冠軍美國隊。



據新華社報導，中國女排對陣美國隊的這場比賽將在北京時間7月29日23點（當地時間17點）打響。中國隊與美國隊最近一次交手是在今年5月16日的女排世聯賽上，當時中國女排以3:1擊敗對手。兩隊的再上一次交手發生在2023年7月2日，中國隊在大比分兩度落後的情況下翻盤取勝。在世界排名上，美國女排目前位列第五，領先中國隊一個位次。



中國隊在巴黎的第二個對手是東道主法國女排，這支伍隊是第一次參加奧運會正賽。該場比賽將在北京時間8月2日凌晨3點（當地時間8月1日21點）進行。



接下來，中國隊將於北京時間8月4日23點（當地時間17點）迎戰東京奧運會銅牌得主塞爾維亞隊。在2024年女排世聯賽和

去年9月巴黎奧運會資格賽的最近兩次交手中，中國隊均以3:1擊敗對手，但塞爾維亞隊均未派出全主力陣容。這支隊伍自去年9月獲取奧運資格後一直雪藏主力，雖然世界排名下降，但亦使外界難以探查其真正實力。



根據巴黎奧運會賽制，參賽的12支女排隊伍將分成3個小組展開循環賽，每組前兩名以及兩個成績最好的第三名球隊晉級淘汰賽。



巴黎奧運會女排決賽將在當地時間8月11日舉行。