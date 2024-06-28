快評：台灣調升旅遊警示　升高兩岸對抗

中評社快評／台灣陸委會27日宣布將赴陸港澳旅遊升級至“橙色”警示，建議避免非必要旅行。這是大陸上周發布“懲治台獨意見”後，台灣方面的最新回應。調升旅遊警示，是對抗性措施，後果十分嚴重，包括升高兩岸對抗，害了台灣旅遊業者，等等。



陸委會聲稱此舉“不是反制措施，是為了保護及提醒國人”。但誰都看得出這是出於對抗心態，是不顧政治與經濟後果的自殘措施，目的是展示不妥協，增加兩岸交流的難度、甚至阻斷兩岸之間的交流。



國民黨昨天回應指出，賴清德上台後，兩岸只剩政治喊話與軍事對立；一個負責任的政府，應該盡力改善兩岸關係，讓兩岸人民可平順從事交流活動，而非一方面聲稱要追求和平共榮，另一方面卻放任衝突升級，再回過頭來恐嚇人民，為自己的失德失能卸責。



中華兩岸旅行協會理事長許晉睿直言，陸港澳是台灣民眾重要的旅遊目的地，賴當局這樣宣布，遊客的心理一定會受影響。另有台灣旅行業者無奈表示，賴當局拿旅行業當政治工具，完全是政治迫害，當局在兩岸觀光決策上總是在傷害業者。



台灣調升赴陸港澳旅遊警示，既然是對抗性措施、不友善舉動，必然會引起大陸反感和反制。大陸說過，“台獨”分裂勢力每興風作浪一次，大陸“懲獨”力度就會加大一分。近期大陸在台海的軍事行動持續增強，賴當局繼續對抗，大陸更有必要升級圍島軍演、練兵備戰。