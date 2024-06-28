中國記協新聞茶座　聚焦西藏民主改革65年

中華全國新聞工作者協會6月27日上午舉辦“新聞茶座”（中評社 海涵攝） 中評社北京6月28日電（記者 海涵）中華全國新聞工作者協會6月27日上午舉辦“新聞茶座”，邀請中國藏學研究中心當代研究所所長張詩高，宗教研究所主持工作的副所長研究員拉先加，助理研究員索朗卓瑪，歷史研究所副所長、研究員嚴永山，研究員梁俊艶，社會經濟所助理研究員席蒙蒙，圍繞“西藏民主改革65年”主題與境內外記者交流，並回答記者提問。



張詩高介紹了民主改革以來西藏經濟社會發展取得的偉大成就，他表示，1959年在中國共產黨的領導下，西藏掀起波瀾壯闊的民主改革，徹底廢棄了政教合一的封建農奴制度，百萬農苦翻身的解放成為國家和社會的主人。西藏社會制度發生了根本性變化，實現了歷史性飛躍。65年來，中國共產黨團結帶領西藏各族人民共同奮鬥，從封建農奴制時代脆弱的自然經濟基礎上艱難起步，把貧窮落後的舊西藏建設成為經濟文化繁榮、社會全面進步、生態環境良好、人民生活幸福的新西藏。特別是黨的十八大以來，西藏深入貫徹新時代黨的治藏方略，各項事業取得全方位進步，歷史性成就。主要表現為：經濟健康快速發展、社會事業全面進步、生態文明建設得到加強、人民生活水平持續提高。



在交流互動環節，幾位專家就記者關注的相關問題予以回應。談及宗教自由，拉先加表示，從數量上看，整個涉藏地區有將近20萬僧人、3700多座寺廟，對於一個600—700萬人口的民族來說，其宗教教職人員和宗教場所比例在全世界範圍內都是非常可觀的。與過去相較，這個數量也是增多的。從質量上看，涉藏地區的基礎設施建設、寺廟建築、寺廟外圍的建築設施等較過去都發生了翻天覆地的變化。此外，在學經的環境、學經的條件、學經的場所等方面，國家都有相應的支持。



本月早些時候，美國立法機構通過了一個涉藏法案，對此，嚴永山表示，這件事情的本質是美國通過到國內立法長臂管轄干涉別國內政。無論是他們通過法案還是不通過法案，拜登簽署還是不簽署，西藏自古以來是中國一部分這個事實是改變不了的。



談及達賴問題，索朗卓瑪表示，我們同達賴集團的矛盾不是民族問題、也不是宗教問題，更多的是重大原則問題，涉及到中國的主權，這才是問題的本質。



談及寄宿制教育在西藏取得的成效，席蒙蒙表示，中國的寄宿制教育在西藏執行是有客觀條件的，也是當地學生樂於接受的，原因有三：一是學生可以得到更好的學習環境，二是能夠提升學生素質，三是提供了更多的就業機會。

