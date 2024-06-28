拉先加答中評：對藏族人權的攻擊完全不成立

中國藏學研究中心宗教研究所副所長、研究員拉先加（中評社 海涵攝） 中評社北京6月28日電（記者 海涵）中華全國新聞工作者協會6月27日上午舉辦“新聞茶座”，中國藏學研究中心宗教研究所副所長、研究員拉先加就藏族人權問題回答中評社記者提問，他表示，對於藏族人權，國際上有各種各樣的攻擊和誣蔑，這些攻擊和污蔑是完全不成立的。未來，要講好藏族人的小故事，用一個一個小事例來展現藏族發展現狀。



拉先加是來自青海海南藏族自治區的藏族，現在生活在北京，工作在中國藏學研究中心。他結合自己作為一個藏人的成長經歷、學習經歷和生活經歷來闡明藏族人權現狀。



首先，從藏語言學習方面來看，拉先加從小就接受了藏語言文化教育，一直持續至大學，甚至碩士、博士階段都有藏語言及藏族文化的學習。其次，在藏語言使用方面，作為一名研究員，拉先加也可以用藏語文來撰寫、發表其研究成果、文學作品等，其中一些藏語文作品還直接翻譯為日語、法語並在日本、法國出版。拉先加說，“從我個人的經歷來看，在中國政府的正確政策之下，少數民族的語言文字、文化傳統得到了很好的保護。”



拉先加表示，“對於藏族人權，國際上有各種各樣的攻擊和誣蔑。這些攻擊和污蔑是完全不成立的，我剛剛講述的個人經歷可以予以充分說明。”未來，要在國際上形成對話交流，促進理解，這需要講好藏族人的小故事，用一個一個小事例來展現藏族發展現狀，從微觀角度、具體事務中體現今天藏族語言、文化、傳統的保護和傳承。

