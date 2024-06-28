國防部6月例行記者會內容全文

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京6月28日電（記者 海涵）國防部6月27日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校就近期熱點議題回答中外記者提問，包括軍隊支援地方抗洪搶險有關情況、解放軍對外軍事交流、台海問題、南海問題等內容，以下是文字實錄：



吳謙：各位記者朋友，大家下午好！歡迎出席本月的國防部例行記者會。



吳謙：今天我有一條信息需要發布。應白俄羅斯國防部邀請，中國人民解放軍儀仗司禮大隊抽組儀仗分隊，將於7月3日參加白俄羅斯解放80周年慶祝閱兵活動。該分隊目前正在明斯克進行適應性訓練。



中國與白俄羅斯是全天候全面戰略夥伴。2018年、2019年，解放軍儀仗分隊曾兩次應邀赴白俄羅斯參加閱兵。



記者：據報導，中央軍委政治工作會議近期在延安召開，習主席出席會議並發表重要講話強調，貫徹落實新時代政治建軍方略，為強軍事業提供堅強政治保證。請發言人進一步介紹此次會議的重要意義，以及全軍部隊貫徹落實會議精神的具體舉措。



吳謙：這次中央軍委政治工作會議，是繼古田全軍政治工作會議之後，新時代新征程上又一個具有里程碑意義的重要會議。會議以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，貫徹全面從嚴治黨、全面從嚴治軍戰略部署，發揚徹底的自我革命精神，深入推進政治整訓，著力解決新時代新征程黨從思想上政治上組織上建設和掌握軍隊的重大問題。習主席重要講話，立起新時代政治建軍的科學指導和行動指南，把黨對建軍治軍強軍的規律性認識提升到新高度。這次會議對於開創政治建軍新局面、鍛造更加堅強的英雄軍隊，對於團結凝聚全軍打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰、加快建成世界一流軍隊，具有重大深遠意義。