國防部答中評：粉碎“台獨”武裝 手到擒來

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京6月28日電（記者 海涵）國防部6月27日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校回答中評社記者提問時指出，賴清德之流妄圖篡改歷史、分裂國家，必將遭受歷史的審判和法律的嚴懲。“台獨”分裂勢力挑釁一次，我們的反制就推進一步，這是最終解決台灣問題的遞進與前奏。在粉碎“台獨”武裝方面，解放軍一向是甕中捉鱉、手到擒來。



中評社記者提問說，在黃埔軍校建校百年島內慶祝活動中，台灣地區領導人賴清德稱不接受“首戰即終戰”，表示台軍面對的最大挑戰，是中國大陸意圖“並吞台灣、消滅中華民國”。此外，賴清德還在多個場合鼓吹“兩岸互不隸屬”等“台獨”謬論。請問發言人有何評論？



吳謙表示，黃埔軍校是所有中國人的歷史記憶，記載著民族振興的浴血歷程。黃埔精神就是“愛國、革命”的精神。黃埔同學一向有著愛國革命的光榮歷史和優良傳統，是推進祖國統一和民族復興的重要力量。賴清德之流妄圖篡改歷史、分裂國家，必將遭受歷史的審判和法律的嚴懲。



“世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，一個中國原則是國際社會的普遍共識。”吳謙強調，無論民進黨當局怎樣歪曲否認，都改變不了這一基本事實，都割不斷兩岸同胞的血脈親情。需要強調的是，“台獨”分裂勢力挑釁一次，我們的反制就推進一步，這是最終解決台灣問題的遞進與前奏。在粉碎“台獨”武裝方面，解放軍一向是甕中捉鱉、手到擒來。

