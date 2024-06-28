美鼓噪將台海變“地獄”　國防部：不吃這套

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京6月28日電（記者 海涵）國防部6月27日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校在會上就記者關注的台海相關問題予以回應。吳謙指出，台灣屬於中國，中國不容分裂。解決台灣問題是14億多中國人民自己的事，不容任何外來干涉。對於一些人的威脅與恫嚇，我們從來就不吃這一套。



據報導，美軍印太總部司令稱，美軍將實施一項名為“地獄景觀”的計劃，通過大規模使用無人機、無人艇和無人潛航器，將台灣海峽變為無人地獄，以應對“來自中國大陸的攻擊”。美海軍新聞網站近日還就該計劃進行了詳細說明。



吳謙就此表示，那些叫囂要把別人的家園變成地獄的人，首先要做好自己先下地獄的準備。美方一些人為了“以台制華”，不惜把台灣海峽變成“人間地獄”，極為喪心病狂。這也再次表明，“台獨”分子妄想“倚美謀獨”，終難逃脫“棋子”變“棄子”的命運。



吳謙指出，台灣屬於中國，中國不容分裂。在捍衛國家主權和領土完整、反擊外部勢力干涉方面，中國人民解放軍一向是敢打硬仗、能打勝仗。對於一些人的威脅與恫嚇，我們從來就不吃這一套。



此外，“環太平洋－2024”演習昨日開始，這次演習的重點科目之一是以實彈擊沉一艘4萬噸的目標艦艇。有外媒報導稱，這是美國與盟友在為中國以兩棲攻擊艦武力攻台的可能性作準備。



吳謙指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，解決台灣問題是14億多中國人民自己的事，不容任何外來干涉。美方妄圖通過所謂軍演嚇住中國軍隊，這完全是不可能完成的任務。