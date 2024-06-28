國防部：只要不搞“台獨”，何必膽戰心驚？

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京6月28日電（記者 海涵）國防部6月27日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校在會上表示，解放軍有關行動針對的是“台獨”分裂勢力的分裂活動，並非針對台灣民眾。只要不搞“台獨”，何必膽戰心驚？



據報導，台軍“漢光40號”演習的實兵課目將於7月22日至26日進行。台防務部門稱，今年的“漢光”演習將不如往年“好看”，因為取消由台灣地區領導人視導的大型火力展示項目，轉而標榜盡量貼近戰場實況。有台軍高層稱，這是美方持續要求之下今年作出的重大改變。



吳謙就此表示，民進黨當局每年都上演所謂“漢光演習”的戲碼，但演來演去，都是做戲，都改變不了“台獨必亡”的結局。



會上，也有記者提問說，近期解放軍在台海周邊的演訓活動比較多，媒體的用詞常常是“三面包圍”或者“四面包圍”台島。台灣所謂“參謀總長”日前在立法機構接受質詢時稱，解放軍威脅可能會由演轉戰，台軍要調整作戰思維，能夠快速轉變應對。



吳謙指出，對於民進黨當局而言，“四面圍台”是需要他們適應的。需要指出的是，解放軍有關行動針對的是“台獨”分裂勢力的分裂活動，並非針對台灣民眾。只要不搞“台獨”，何必膽戰心驚？

